На автомобильной переправе в Алешино повысили грузоподъемность до 15 тонн

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщила накануне, 10 января, что сотрудники мэрии приняли решение увеличить грузоподъемность на автомобильной переправе в Алешино. Согласно опубликованным данным, теперь по переправе могут двигаться автомобили до 15 тонн.

– На сегодня толщина льда на переправе Алешино составляет до 70 см, что позволяет движение автотранспорта грузоподъемностью 15 тонн, – передали в пресс-службе муниципалитета.

Сообщается также, что на автомобильной переправе на Трехозерку в местечке «Нефтебаза» толщина льда составляет до 50 см, в связи с чем грузоподъемность повысили до 5 тонн.

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