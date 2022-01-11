В школах Коми увеличат стоимость питания для малоимущих детей на 2 рубля

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На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов опубликован документ регионального министерства труда, занятости и соцзащиты о повышении стоимости горячего питания для детей из малоимущих семей. Планируется, что цена на обед вырастет на два руб. Новые тарифы будут действовать в 2022 году.

Чтобы определить оптимальное повышение платы, базовый размер в 34,39 руб., как следует из пояснительной записки, проиндексировали на 4%, а после полученную сумму – 35,77 руб. умножили на районные коэффициенты.

Полученный итог в результате округлили, получив повышение на два рубля. В итоге с учетом увеличения на размер районного коэффициента стоимость питания в день составит 46,32 руб.

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