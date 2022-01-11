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Происшествия11 января 2022 5:45

По факту смертельного ДТП с тремя погибшими в Коми возбуждено уголовное дело

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МВД Коми сообщили, что по факту смертельной аварии с тремя погибшими, которая произошла 9 января на трассе между автомобилями Toyota Hilux и Land Rover возбуждено уголовное дело.

Правоохранители усмотрели в произошедшем, по информации «БНК», нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, на месте ДТП погибли 77-летний водитель и 69-летняя пассажирка Hilux. Позже в Прилузской ЦРБ скончался 59-летний водитель Land Rover. Выжившую в смертельной аварии на трассе в Коми 23-летнюю девушку отправят в Сыктывкар спецбортом санавиации для дальнейшего лечения.

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