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Общество11 января 2022 6:15

Главврача Печорской больницы оставили под арестом до 1 марта

Источник:kp.ru
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Фото: Печорская ЦРБ

Фото: Печорская ЦРБ

Сыктывкарский городской суд сообщил, что главного врача Печорской ЦРБ Сергея Хорева оставили под домашним арестом еще на два месяца. Меру пресечения продлили до 1 марта, уточнили в «БНК».

О том, что Хорев задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, стало известно еще 9 июля.

Примечательно, что за день до произошедшего глава Коми Владимир Уйба похвалил экс-руководителя больницы за привлечение кадров.

Сейчас Хорев находится под домашним арестом, по информации «БНК», до 1 марта.

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