Роспотребнадзор опроверг слухи о фактах заражения «омикроном» в Коми

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В Коми не выявлен ни один факт заражения новым штаммом коронавируса - «омикроном». Слухи о возможных случаях инфицирования опроверг начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора республики Ромэн Галимов телеканалу «Юрган».

По его словам, информация, которая распространяется в Сети, неверна. Однако специалист подчеркнул, что «дельта-штамм» действительно отступает. Это доказывают последние данные, отражающие эпидобстановку в Коми.

Последнюю неделю в республике выявляют менее 100 случаев заражения ковидом, третьи сутки - без летальных исходов. Но расслабляться рано, считают медики. По их словам, Россию накроет новая волна коронавируса после новогодних праздников.

Отмечается, что новый штамм обладает высокой контагиозностью, по заразности его сравнивают с корью, хоть течение болезни и проходит легче. В КРКБ уже есть методические рекомендации по борьбе с вирусом, больница до сих пор в ковидном режиме.

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