В Коми ВАЗ за вечер попал в два ДТП: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 10 января, в Сысольском районе Chevrolet Aveo врезался в стоявший на трассе ВАЗ, который ранее уже попал в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:50. 45-летний мужчина ехал за рулем Chevrolet Aveo по трассе «Вятка» в сторону Сыктывкара. На 674-м километре дороги иномарка врезалась в стоявшую на трассе «Ладу». Ранее ВАЗ врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter. Водители остановились для составления протокола, выставив аварийные знаки. В результате ДТП пострадал 21-летний молодой человек, управлявший отечественным авто. Он получил автотравму, а черепно-мозговая травма – под вопросом. Пострадавшего увезли в больницу.

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