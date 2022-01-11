В 2022 году жители Коми отдохнут более 100 дней

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Жители Коми в 2022 году отдохнул более 100 дней. Это следует из релиза федерального Минтруда. Ведомство разъяснило, как россияне отдохнут в нынешнем году.

Так, из 365 календарных дней 247 объявлены рабочими, а 104 - выходными. Праздничными из них являются всего 14.

Следующий выходной приходится на 23 февраля. Следом идут длинные выходные в честь Международного женского дня - с 6 по 8 марта. Однако суббота, 5 марта, будет рабочей, но сокращенной.

Майские праздники в этом году по сути начнутся в субботу - 30 апреля. В честь Дня труда будем отдыхать с 1 по 3 мая. С 4 по 6 мая - рабочие дни. В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных дня - с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 13 июня. А в ноябре отметим День народного единства. В честь этого праздника будет три выходных дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября - сокращенный день.

Конец года, 31 декабря, в 2022 году снова станет нерабочим, так как приходится на субботу.

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