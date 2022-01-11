Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 8:18

В 2021 году в Коми заболеваемость детей COVID-19 выросла больше чем в три раза

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Коми выросла в 2021 году более чем в три раза. Об этом «КП-Коми» сообщили в республиканском Минздраве. Если в 2020 году среди детей заболеваемость составила 156 случаев на 10 тысяч детского населения, за 10 месяцев 2021 года инфекцию перенесли уже 8 203 ребенка, или 503 случая на 10 тысяч детского населения.

Радует лишь одно, что дети переносят болезнь все же легче, чем взрослые. По словам медиков, развитие вирусной пневмонии у несовершеннолетних пациентов менее характерно, симптомы обычно не тяжелые, а летальные исходы чрезвычайно редки.

На данный момент в стационарах Коми на лечении с диагностированным коронавирусом находятся 10 детей, амбулаторно лечение получают 126 маленьких пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор опроверг слухи о фактах заражения «омикроном» в Коми (подробности)