В 2021 году в Коми заболеваемость детей COVID-19 выросла больше чем в три раза

Фото: архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Коми выросла в 2021 году более чем в три раза. Об этом «КП-Коми» сообщили в республиканском Минздраве. Если в 2020 году среди детей заболеваемость составила 156 случаев на 10 тысяч детского населения, за 10 месяцев 2021 года инфекцию перенесли уже 8 203 ребенка, или 503 случая на 10 тысяч детского населения.

Радует лишь одно, что дети переносят болезнь все же легче, чем взрослые. По словам медиков, развитие вирусной пневмонии у несовершеннолетних пациентов менее характерно, симптомы обычно не тяжелые, а летальные исходы чрезвычайно редки.

На данный момент в стационарах Коми на лечении с диагностированным коронавирусом находятся 10 детей, амбулаторно лечение получают 126 маленьких пациентов.

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