Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 9:16

В Коми из горящего дома эвакуировались 30 человек

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

В понедельник, 10 января, в Корткеросском районе горел дом, оттуда эвакуировались 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23:56 в Корткерос. На улице Лебедева загорелся дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек. Пожар удалось потушить в 5:53. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь повредил подъезд и квартиру. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре из горящего дома спаслись 15 человек