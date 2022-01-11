В Коми из горящего дома эвакуировались 30 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕГУРИН

В понедельник, 10 января, в Корткеросском районе горел дом, оттуда эвакуировались 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23:56 в Корткерос. На улице Лебедева загорелся дом. Через пять минут на место прибыли пожарные. К тому времени из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек. Пожар удалось потушить в 5:53. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь повредил подъезд и квартиру. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

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