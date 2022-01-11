Из-за отключения света в школах Коми отменили занятия

Фото администрации Троицко-Печорского района

Во вторник, 11 января, из-за аварии на электросетях в поселках Троицко-Печорского района отменили занятия в школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В 5.30 из-за аварии отключили электроэнергию в поселках Мылва, Белый Бор, Знаменка, Комсомольск-на-Печоре, Якша, Палью, деревнях Еремеево и Мамыль и селе Усть-Илыч. Котельные работают в автономном режиме. В этих населенных пунктах запустили резервные источники энергоснабжения. Там создали запас топлива.

Занятия в школах поселков Якша, Мылва, Белый-Бор и села Усть-Илыч отменили. В Приуральском школа работает в штатном режиме, поскольку там запустили дизель-генератор. В Комсомольске-на-Печоре школа работает в сокращенном режиме. Ожидается, что свет включат в ближайшие часы.

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