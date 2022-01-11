Два человека в Коми погибли в огне в новогодние каникулы

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В Коми минувшие длинные праздники не пережили два жителя республики. Мужчины погибли в пожарах, которые произошли в Койгородском и Удорском районе. Оба случая связывает между собой роковая ошибка.

По словам главного госинспектора РК по пожнадзору Михаила Муравьева, причиной трагедии стало алкогольное опьянение мужчин. Будь сельчане трезвыми, скорее всего, смертей можно было бы избежать, считает специалист.

- В обоих случаях причины банальны. Это неосторожное обращение с огнем и нахождение в алкогольном опьянении. Одна из них - причина, а второе - это то, что способствовало нарушению требований пожарной безопасности и привело к гибели людей, - сказал Муравьев.

Всего в период новогодних праздников сотрудники МЧС зафиксировали 44 пожара.

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