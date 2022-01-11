В Сыктывкаре часы чемпионата мира по хоккею с мячом вновь начали обратный отсчет

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В столице Коми на Стефановской площади вновь заработали часы обратного отсчета времени на арт-объекте, посвящённом предстоящему Чемпионату мира по хоккею с мячом 2022 года. Теперь горожане и гости Сыктывкара всегда смогут узнать сколько времени осталось до старта главного спортивного события этой весны.

Напомним, в конце декабря международная Федерация хоккея с мячом опубликовала на своем сайте скорректированный график турниров 2022 года. В рамках проведения чемпионата мира в Сыктывкаре, матчи группы «Б» пройдут с 8 по 13 марта, группа «А» - с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные 9 стран.

Между тем, Сыктывкар продолжает подготовку к чемпионату. Как отметили в дирекции по проведению мероприятия, вся работа идет по плану и в установленные сроки.

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