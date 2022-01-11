В ангаре в Коми нашли трупы собак: виновных ищут

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Минсельхоз Коми разбирается со случаем жестокого обращения с животными в Усинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал о жестоком обращении поступил в министерство от жителя Усинска Александра Богатырева. До конца прошлого года он занимался отловом собак и содержал частный приют. По его словам на территории ангара, никем не эксплуатируется, нашли трупы нескольких собак. Минсельхоз разбирается в ситуации, к поиску виновных готова подключиться и администрация Усинска. Как передает «Комиинформ», информацию о случившемся направили в полицию.

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