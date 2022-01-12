Власти Сыктывкара рассказали о праздновании Крещения

Фото: архив КП

В мэрии Сыктывкара сообщили, что Крещенские купания запланированы на 18 и 19 января. По плану возле купелей для Крещенских купаний установят палатки с обогревом для переодевания. Власти также намерены обустроить деревянные трапы и объездные пути со стоянками автомобилей по улице Кутузова.

– Для обеспечения безопасности и соблюдения противоэпидемиологических мер в местах проведения мероприятия будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники, – уточнили в муниципалитете.

В мэрии заверили, что купания проведут с учетом противоэпидемических требований – в палатках смогут находится не более 15 человек, установка торговых рядов не предусмотрена.

В муниципалитете рассказали и о плане мероприятий: – Свято-Стефановский Кафедральный Собор – Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе Сыктывкара (19 января 09:00 – 11:00); – От Свято-Стефановского Кафедрального Собора и до места купания (правый берег Сысолы возле понтонного моста) – Крестный ход к купели по маршруту: Свято-Стефановский Кафедральный Собор - улицы Свободы - Кирова - Кутузова - место проведения церемонии освящения купели и купания (19 января 11:00 – 12:00); – Правый берег Сысолы возле понтонного моста – Великое освящение воды, Крещенское купание (19 января 12:00 – 12:20);

– Правый берег Сысолы возле понтонного моста – Крещенское купание (19 января 12:20 – 24:00);

– Красная гора (Кирульская курья) – Великое освящение воды (19 января 00:00 – 00:30);

– Красная гора (Кирульская курья) – Крещенское купание (19 января 00:30 – 22:00);

– Нижний Чов – Крестный ход от Храма Рождества Христова до купели (19 января

00:30 – 00:45);

– Нижний Чов – Великое освящение воды (19 января 00:45 – 01:00);

– Нижний Чов – Крещенское купание (19 января 01:00 – 24:00);

– Эжвинский район Сыктывкара, Вычегда в районе лодочной станции – Великое освящение воды (18 января 15:00 -15:30);

– Эжвинский район Сыктывкара, Вычегда в районе лодочной станции – Крещенское купание (с 15:30 18 января до 20:00 часов 19 января).

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