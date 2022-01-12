В Сыктывкаре криминальный рейтинг ночных заведений возглавляет клуб «СССР»

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Названы самые криминальные увеселительные заведения в Сыктывкаре. По данным МВД по Коми, первое место в рейтинге занимает клуб «СССР». Только за минувший год полиция города получила 132 обращения о происшествиях в заведении.

Буквально на несколько пунктов от первого места отстало кафе «Алкотека» (127 сообщений). Тройку лидеров же замыкает клуб «Арнедо» с 105 обращениями о правонарушениях.

Именно эти заведения славятся разборками, драками и скандалами, говорят правоохранители. Жителям города советуют избегать проблемных мест.

Также в десятку вошли бар «Николаевский», посетители которого обращались в полицию за помощью в 99 случаях, клуб «Озон» (52 вызова), а также бар «Прага», где зафиксировано 49 вызовов, и закусочные по улице Первомайской и Колхозной.

Завершают криминальную 10-ку увеселительных заведений Сыктывкара кафе «Лаунж» (36 обращений) и популярный среди молодежи бар - «Тарантино» (34 сообщения).

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