В Коми во время автомобильной погони полицейские открыли огонь

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В Усть – Куломском районе задержали пьяного водителя, полицейским пришлось открывать огонь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Жители сообщили инспекторам ДПС о пьяном водителе, который едет за рулем ВАЗ-21140 по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Правоохранители заметили похожую машину неподалеку от одного из развлекательных заведений. Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ГИБДД попытались остановить ВАЗ. Однако водитель попытался скрыться. При этом он не раз выезжал на встречную полосу, создавая опасность для людей.

Затем полицейские решили открыть огонь. Они сделали два предупредительных выстрела, после чего попали по колесам автомашины. Автомобиль остановили на 148-км дороги на границе Усть-Куломского и Корткеросского районов.

Нарушителем оказался 27-летний мужчина. У него были визуальные признаки опьянения. Ранее водителя лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На нарушителя составили шесть административных материалов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о вождении в пьяном виде. Мужчину арестовали на 14 суток, и он находится в спецприемнике.

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