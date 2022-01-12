В Сыктывкаре родился ребенок весом более пяти килограмм

Фото: Pixabay

В новогодние праздники в Сыктывкаре родился малыш весом более пяти килограммов. Об этом сообщили Коми республиканском перинатальном центре.

С 1 по 9 января в роддоме на свет появились 50 малышей: 24 девочки и 26 мальчиков. В родильном доме клинического кардиологического диспансера родились 28 детей. Уточняется, что на свет появились 13 мальчиков и 15 девочек. Двое детей родились с большим весом – более четырех килограммов. Кроме того, как передает «Комиинформ», появился на свет мальчик весом 5200 граммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первым в 2022 году новорожденным в Коми стал мальчик из Сыктывкара