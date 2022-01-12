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Общество12 января 2022 9:22

В Сыктывкаре родился ребенок весом более пяти килограмм

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В новогодние праздники в Сыктывкаре родился малыш весом более пяти килограммов. Об этом сообщили Коми республиканском перинатальном центре.

С 1 по 9 января в роддоме на свет появились 50 малышей: 24 девочки и 26 мальчиков. В родильном доме клинического кардиологического диспансера родились 28 детей. Уточняется, что на свет появились 13 мальчиков и 15 девочек. Двое детей родились с большим весом – более четырех килограммов. Кроме того, как передает «Комиинформ», появился на свет мальчик весом 5200 граммов.

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