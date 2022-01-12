Пенсия в Коми может вырасти в среднем на 1,4 тысяч рублей

Фото: Госдума РФ

Пенсия в Коми может вырасти в среднем 1400 рублей, соответствующий закон могут принять до конца января. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Как сообщалось ранее, пенсионерам могут проиндексировать пенсии на 8,6%, что выше нынешнего уровня инфляции. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства РФ. По мнению главы государства, принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции, поэтому властям стоит задуматься об увеличении индексации на 0,2%. Путин поручил заняться этим вопросом в ближайшее время.

Бибикова отметила, что, скорее всего, индексация пенсий будет проведена задним числом, с 1 января 2022 года. По ее словам, такой закон могут принять уже до конца месяца. Первое в этом году заседание Госдумы состоится 18 января, Совфеда - 26 января. Бибикова добавила, что средняя пенсия может вырасти на 1400 рублей.

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