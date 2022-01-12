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По состоянию на среду, 12 января, в городах Коми зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 423 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 84 736 пациентов. За сутки в республике заболели 83 человека, а за все время - 98 513.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 21 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 18 человек, а в Сосногорском районе – семь. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 2 755 человек. За последние сутки с учета сняли 276 человек. В отношении этих людей подозрения на ковид не подтвердились. За последние сутки в Коми скончались 10 пациентов с коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2 681 смертельный случай среди людей, у которых диагностировали эту болезнь. По состоянию на 12 января в Коми первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 397 600 человек.

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