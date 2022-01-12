В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели

Фото: архив "КП"

В Коми резко ухудшится погода. По данным МЧС по рсепублике, в регионе прогнощируются опасные природные явления.

Так, в центре и на севере и юго-востоке республики ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 21 м/с. Непогода будет сопровождаться снегом и плохой видимостью на дорогах. Предполагается, что такие природные условия сохранятся до завтрашнего дня, 13 января.

Региональное ведомство обращается к жителям Коми с просьбой соблюдать осторожность и правила безопасности.

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