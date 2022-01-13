Житель Ухты набросился с ножом на обидчика своей возлюбленной и оскорбил полицейского

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Следователи отдела в Ухте завершили расследование в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении с ножом и оскорблении представителя власти. Как выяснилось, фигурант уголовного дела выбрал крайне агрессивный способ для разборок с обидчиком своей возлюбленной.

По информации ведомства, первый эпизод преступления произошел в сентябре 2021 года, когда возлюбленная обвиняемого вызвала его для разборок. Мужчина пришел в пьяном состоянии и набросился на своего оппонента с ножом, ударив им в область грудной клетки.

Чуть ранее, в июне, он оскорблял полицейского, который прибыл в общежитие после вызова с сообщением о разборках. Свою вину обвиняемый признал и раскаялся в содеянном. Дело сейчас направили в суд.

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