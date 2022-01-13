Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 5:15

Житель Ухты получил штраф более 5 тысяч рублей за то, что срубил елку

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В минприроды Коми сообщили, что жителя Ухты оштрафовали за незаконный сруб елки в канун Нового года. Мужчине за свой поступок пришлось выложить 5175 рублей.

В ведомстве сообщили, что нарушителя обнаружили в Ухтинском районе на особо охраняемой природной территории. Так как причиненный ущерб от незаконной рубки превысил пять тысяч рублей, дело стало уголовным.

Материалы по факту нарушения переданы в МВД Ухты. Теперь мужчине угрожает более серьезное наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми женщина пыталась улететь в Баку и лишилась 24 тысяч рублей (подробнее)