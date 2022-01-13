Житель Ухты получил штраф более 5 тысяч рублей за то, что срубил елку

Фото: архив КП

В минприроды Коми сообщили, что жителя Ухты оштрафовали за незаконный сруб елки в канун Нового года. Мужчине за свой поступок пришлось выложить 5175 рублей.

В ведомстве сообщили, что нарушителя обнаружили в Ухтинском районе на особо охраняемой природной территории. Так как причиненный ущерб от незаконной рубки превысил пять тысяч рублей, дело стало уголовным.

Материалы по факту нарушения переданы в МВД Ухты. Теперь мужчине угрожает более серьезное наказание.

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