57 аварий на коммунальных сетях произошло в Коми за две недели 2022 года

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С начала 2022 года в республике Коми зарегистрировали уже 57 коммунальных аварий. Об этом сообщил 12 января начальник главного управления МЧС по Коми Алексей Пархомович

По его словам, больше половины аварий – 48 были связаны с обеспечением электричества, передали в «БНК». В настоящий момент одной из ключевых задач в ведомстве поставили готовность системы ЖКХ к прохождению зимы.

«Комсомолко» буквально накануне передавала, что жители поселка Синдор остались на некоторое время без отопления. Как выяснилось, причиной стал отказ работы насосов.

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