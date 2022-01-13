Житель Коми не смог обжаловать приговор за изготовление порнографии

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Объединенная пресс-служба судов сообщила 12 января, что в Усинске оставили без изменений приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении и распространении порнографии в социальной сети «Вконтакте».

Установлено, что осужденный изготовил три непристойных фильма и разместил их «Вконтакте». Свою вину мужчина не признал.

Суд приговорил его к лишению свободны сроком на два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года. Верховный суд после апелляции решил оставить приговор без изменений.

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