«Электронный дневник школьника» стал доступным для жителей Коми в мобильном приложении

Фото: архив "КП"

Для жителей Коми дневник школьника теперь доступен в виде мобильного приложения. Как сообщает Минцифры республики, новый сервис получил название «NetSchool».

Приложение позволяет не только отследить успеваемость ребенка, но и дает доступ к расписанию уроков и домашним заданиям, а также информации о событиях в школе.

Приложение разработано для устройств на платформах Android и iOS.

Скачать приложение можно по ссылкам:

— для Android: https://vk.cc/ca40y1

— для iOS: https://vk.cc/ca40BC

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