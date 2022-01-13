Мошенники пытались украсть у женщины из Коми 1,3 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники пытались украсть у жительницы Ухты 1963 года рождения около 1,29 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что с карты женщины пытались списать деньги, а также оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить это, мужчина посоветовал горожанке взять в кредит 1 292 868 рублей. Ухтинка так и сделала. Далее «сотрудник банка», заявил, что эти деньги нужно перевести на «безопасный счет». Тогда женщина поняла, что разговаривает с мошенником, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у троих сыктывкарцев почти 40 тысяч рублей