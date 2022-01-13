Жителя Коми будут судить за то, что он до смерти избил жену

Фото из личного архива погибшей

В Воркуте 27-летнего местного жителя обвиняют в том, что он до смерти избил свою 35-летнюю жену. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в октябре. Петр Р. и его супруга Юлия проводили вечер вдвоем. Они выпивали и смотрели телевизор. В какой-то момент Петр решил высказать претензии своей супруге, заявив, что он не доверяет ей и сомневается в ее верности. Между супругами разразился конфликт, в ходе которого мужчина перешел от слов к делу, начав жестко избивать Юлию ногами и руками. Женщина умерла до приезда медиков. Смерть Юлии стала настоящим шоком для всех, а узнав, кто является убийцей, друзья и близкие пришли в недоумение, поскольку пара казалась счастливой.

В СК отметили, что причиной смерти женщины стала травма живота с разрывом внутренних органов. Фигурант признал свою вину лишь частично. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, воркутинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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