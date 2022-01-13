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Происшествия13 января 2022 10:23

В Сыктывкаре женщина украла золотое кольцо и спрятала его в носок

Источник:kp.ru
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Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

В Росгвардии сообщили, что в Сыктывкаре задержали 39-летнюю похитительницу золотого кольца. По информации ведомства, чтобы свершить задуманное преступление, женщина заявилась в ювелирный магазин.

Пропажу, как сообщили росгвардейцы, обнаружила продавец. Сопоставив визит подозрительной посетительницы с исчезновением кольца за 30 тысяч рублей, она сразу же нажала тревожную кнопку.

Вычислить ее окончательно помогли записи с камер. Вскоре воришку поймали и доставили в полицию. Как выяснилось, краденное украшение она спрятала в носок.

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