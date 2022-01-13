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Общество13 января 2022 11:22

Сыктывкарский торгово-технический техникум перевели на дистанционный режим обучения

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сыктывкарский торгово-технологический техникум с 12 января перешел на формат дистанционного обучения. Об этом сообщается на сайте учреждения. По предоставленной информации, в таком формате занятия будут проходить до 22 января.

– С 12.01.2022 г. по 22.01.2022 учебные занятия будут проходить в дистанционном режиме, – сказано из опубликованного сообщения.

Как выяснилось, причиной такого решения стал карантин из-за коронавируса. Об этом «БНК» сообщили в минобрнауки Коми. В ведомстве уточнили, что на карантин техникум закрыт полностью.

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