Директор предприятия в Усинке задолжал зарплату в размере 33 млн рублей

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Следком Коми сообщил, что в Усинске возместили задолженность по зарплате перед сотрудниками местного предприятия, работающего в сфере промышленного строительства. В связи с этим в отношении генерального директора компании, подозреваемого ранее в невыплате зарплаты, уголовное дело прекратили.

В ведомстве отметили, что потерпевшими по делу были признаны 124 человека. Общая сумма задолженности составляла 33 млн руб.

– При этом у руководителя имелась реальная возможность частично оплачивать труд работников, однако денежные средства расходовались на хозяйственно-оперативные нужды предприятия, – отметили в СК.

Сообщается, что задолженность и компенсация за задержку были выплачены в полном объеме во время расследования.

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