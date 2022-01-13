Хозяйка разодранного собаками кота в Коми отсудила 20 тысяч рублей

Фото: архив КП

Жительница Коми отсудила у хозяйки двух собак 20 тыс. руб. за смерть своего кота. Решение об удовлетворении иска вынесли в Усть-Куломском районном суде.

Хозяйка кота пояснила, что он был породистым – мейн-куном. В день своей гибели питомец попросился на улицу и пропал. Через некоторое время она обнаружила его останки. По информации «БНК», поблизости находилась камера наблюдения, просмотрев записи которой женщина увидела, что животное разодрали две соседские собаки.

Всего пострадавшая пыталась взыскать 80 тыс. руб., сославшись на то, что в договоре покупки кота было указано, что она должна заплатить заводчику 60 тыс. руб. Суд не нашел подтверждения этой информации и постановил хозяйке собак выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.

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