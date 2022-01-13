К борьбе с ковидом в Коми привлекут студентов

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К борьбе с коронавирусом планируют привлечь ухтинских студентов. Об этом сообщили в прес-службе Минздрава Коми.

В ведомстве отметили, что новая волна коронавируса может увеличить нагрузку на медработников. В связи с этим потребуется большее количество кадров в этой сфере. И.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев встрече с проректором УГТУ Владимиром Якимовым. Они договорились о привлечении студентов к борьбе с пандемией. Проректор отметил, что в Ухте развито волонтерское движение.

В Минздраве пояснили, что студенты помогут врачам в городских поликлиниках. Волонтеры будут отвечать на звонки пациентов в колл-центрах, а также разносить лекарства тем, кто лечится на дому.

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