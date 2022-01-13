В Коми объявили штормовое предупреждение

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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми опубликовал штормовое предупреждение. По информации метеорологов, в республике значительно ухудшатся погодные условия в период с 18:00 13 января до 9:00 14 января.

Синоптики пообещали усиление ветра 7-12 м/с, порывами до 16-21 м/с. Также местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1000 м.

Предупреждение касается Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печоры, Усинска, Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского районов.

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