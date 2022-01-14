Чтобы погасить долг по алиментам, житель Вуктыла взял кредит на 892 тысячи рублей

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Пресс-служба судебных приставов сообщила, что в Вуктыле местный житель взял кредит, чтобы погасить долг по алиментам перед своими двумя сыновьями. Мужчина накопил 892 тысячи рублей задолженности, уточнили в УФССП Коми.

Как выяснилось, мужчина с 2011 года перечислял своим сыновьям треть зарплаты с места работы. Через десять лет его бывшая жена сообщила, что у него есть второе место работы и попросила пересчитать задолженность.

В результате получилось 892 тыс. руб. Чтобы выплатить эту сумму, мужчина предпочел взять кредит и передал деньги своей бывшей супруге прямо в отделении приставов.

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