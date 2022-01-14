Спортсмен из Коми Иван Голубков занял первое место в паралимпийском чемпионате в Норвегии

Фото: минспорта Коми

Сегодня, 13 января, паралимпиец из Коми Иван Голубков занял первое место в чемпионате мира по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships) в Норвегии, сообщили в региональном министерстве спорта.

По информации ведомства, сегодня прошли лыжные гонки на дистанции 10 и 7,5 км. В чемпионате от нашей республики помимо Голубкова выступает Мария Иовлева. ДЕвушка заняла в состязании восьмое место.

– Наш спортсмен вновь доказал, что он - один из сильнейших лыжников в своей категории в мире. А сегодня на этой дистанции самый лучший. От всего сердца хочется поздравить Ивана с чемпионством. Эта победа не только для него, но и для тренеров сборной, наставников спортсмена в республике, которые вкладывают множество сил для достижения высоких результатов. Будем болеть дальше за наших сборников, впереди еще много гонок в Норвегии, - поздравила министр физической культуры и спорта Коми Наталья Карина.

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