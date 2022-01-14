Жители Удорского района собирают средства на памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Удора Online

Жители деревни Разгорт объявили в социальных сетях сбор средства на памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне солдат.

– Приближается 77-летие Победы нашей страны в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. За это время в нас все с новой силой колыхается память о самых близких, чьи жизни были отданы за свободу родины от фашизма. В районе установлены почти во всех деревнях памятники погибшим. Даже в далеких глубинках родные пожелали увековечить память своих односельчан, – написали местные жители.

Согласно опубликованным данным, на фронт только из деревни ушли более 100 человек, из них вернулись домой 45, остальные – погибли. На памятнике планируется выгравировать имена всех героев.

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