Пожарные Коми спасли из горящей квартиры интинца

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 13 января, в Инте горела квартира, пожарным удалось спасти мужчину 1969 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 15.06. В доме на улице Промышленной загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1969 года рождения. Пожар потушили в 15.12. Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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