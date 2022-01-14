В Коми увеличили взносы на капремонт

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В Коми увеличились взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

На 2022 год размер взноса на капремонт увеличился на 1-3 рубля в зависимости от муниципалитета. Уточняется, что размер взноса составил 9,47-11,79 рубля за квадратный метр. Именно таков среднероссийский размер взноса. Как пояснили в Минстрое, при прежней величине взноса выполнение запланированных работ невозможно. По данным министерства, необходимый размер взноса составляет от 21 до 30 рублей за квадратный метр.

До 2044 года в Коми капремонт планируют провести в 6 736 домах. Там нужно обновить лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, а также внутренние инженерные системы электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. При этом с 2015 года в Коми капремонт провели всего в 964 домах. Это 14,3% от общего числа домов, включенных в программу.

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