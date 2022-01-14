Пьяная жительница Коми ударила собутыльника ножом

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте местную жительницу 1969 года рождения подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в поселке Северный. Женщина выпивала со знакомым, и между ними произошел конфликт. Злоумышленница схватила нож и ударила собутыльника. В результате пострадавший получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Пострадавшего увезли в реанимацию.

Женщина дала признательные показания. Сейчас она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, воркутинке грозит до 10 лет лишения свободы.

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