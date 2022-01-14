Мошенники чуть не украли у жителя Коми 450 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники чуть не украли у жителя Ухты 1983 года рождения 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Для того, чтобы предотвратить это, звонивший посоветовал взял в кредит 450 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина уже начал оформлять кредит, но заподозрил неладное и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что злоумышленник звонил с абонентского номера, зарегистрированного на территории Подмосковья.

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