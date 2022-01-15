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Общество15 января 2022 10:26

За сутки в Сыктывкаре 26 человек заразились коронавирусом

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 15 января, в Сыктывкаре зафиксировали 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми

За сутки в республике выздоровели 646 человек. За все время из больниц выписали 86 284 пациента. За сутки в Коми заболели 112 человек. Всего в регионе зафиксировали 98 816 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 26 случаев,

Кроме того, в Ухте заболели 22 человека, а в Воркуте – девять. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 2 706 человек. За последние сутки с учета сняли 230 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2712 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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