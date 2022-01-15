В Коми легковушка врезалась в грузовик, расчищающий дорогу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 14 января, в Воркуте столкнулись Geely Atlas и грузовой «Урал», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20:40. Мужчина 1984 года рождения ехал за рулем Geely Atlas по кольцевой дороге. На 18-м километре он водитель не учел дистанцию до впереди двигающегося «Урала», расчищающего дорогу от снега. В итоге машины столкнулись, и иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель Geely. У него черепно-мозговая травма под вопросом, ушиб и резанная рана кисти. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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