В Коми столкнулись УАЗ и Nissan: пострадал один человек

Фото: ГИБДД Ухты

В субботу, 15 января, на автодороге Ухта – Дальний столкнулись УАЗ и Nissan Qashqai, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в ГИБДД Ухты.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.28. Водитель 1962 года рождения ехал за рулем УАЗа в сторону поселка Дальний. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадал водитель отечественной машины. Он получил травмы различной степени тяжести. Как передает «Комиинформ», пострадавшего увезли в больницу.

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