В Коми ученые ищут добровольцев для участия в исследованиях

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Ученые Коми ищут добровольцев для проведения исследования — восстановления бронхо-легочной системы по новой методике после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил директор Института физиологии КНЦ УрО РАН Евгений Бойко

По его словам, реабилитации после тяжело перенесенного коронавируса поможет еще одна совместная разработка коми ученых. Речь идет об экстракте из природных компонентов – хвое пихты и ели или листьях березы. Ученые проверят действие скипидарных ванн с вышеобозначенными экстрактами на восстановление больных после коронавируса.

Эксперимент еще не начался, в настоящее время набирают группу желающих в нем участвовать. Как передает ГТРК «Коми Гор», весне эксперимент должен завершиться.

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