Голубков завоевал второе золото на чемпионате мира в Норвегии

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков завоевал второе золото на чемпионате мира по зимним видам спорта в Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В составе национальной спортивной сборной команды в чемпионате два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева. В субботу, 15 января, прошли соревнования по биатлону среди мужчин и женщин на дистанции шесть километров. Голубков принес команде золотую медаль. Второе и третье места заняли спортсмены из Украины - Василий Кравчук и Тарас Рад. Иовлева на аналогичной дистанции стала седьмой. Золото завоевала Аня Викер из Германии. Ранее Голубков занял первое место в лыжной гонке.

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