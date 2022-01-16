В Коми за нарушения законодательства об охоте наказали 46 человек

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В 2021 году в Коми за нарушения законодательства в области охоты привлекли к ответственности 46 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Коми.

За год охотинспекторы провели 335 рейдовых мероприятий. Они выявили 74 нарушения законодательства в области охоты. К административной ответственности привлекли 46 человек. В общей сложности с них взыскали более 238 тысяч рублей. Это как штрафы, так и сумма ущерба, нанесенного животному миру. В Минприроды подчеркнули, что с каждым годом количество таких нарушений уменьшается. В ведомстве считают, что такой результат дали рейды, профилактическая работа и ужесточение наказания на незаконную охоту.

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