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Происшествия16 января 2022 8:58

В ДТП со снегоходом в Коми пострадали мужчина и ребенок

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 января, в Удорском районе произошло ДТП со снегоходом, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.30. Мужчина 1981 года рождения ехал на снегоходе Yamaha подъезду к селу Кослан. На 10-м километре дороги водитель не справился с управлением и экстренно затормозил.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получил закрытую травму колена, а его пассажир – мальчик 2015 года рождения – ушиб. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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