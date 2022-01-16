За 10 дней в Коми подорожала капуста и лук

Фото: Ксения ВЫСОТИНА

С 1 по 10 января в Коми выросли цены на ряд товаров. Об этом сообщает Комистат.

За неделю мука пшеничная подорожала на 3%, сыры сычужные – на 2,1%, молоко пастеризованное - на 1%, сахар-песок - на 0,3%. При этом в Коми подешевели консервы для детского питания: овощные – на 7,7%, а мясные – на 9,1%.

Капуста белокочанная подорожала на 7,8%, лук репчатый – на 6,1%, огурцы и бананы – на 5%, яблоки – на 4,8%, а картофель – на 4,5%. Цены на ренгалин повысились на 0,9%, на поливитамины – на 0,4%, а левомеколь подешевел на 0,5%. Бензин подорожал на 0,9%, а дизтопливо – на 1%.

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