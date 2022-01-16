Под Сыктывкаром Mazda сбила пьяного пешехода

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 января, в Сыктывдинском районе Mazda сбила пьяного пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 2:58. Молодой человек 2000 года рождения ехал за рулем иномарки со стороны Парчега в направлении Зеленца. На третьем километре федеральной трассы «Вятка» Mazda сбила мужчину 1974 года рождения. В результате ДТП пешеход получил ушиб левой голени. Уточняется, в момент аварии мужчина был пьян. Госпитализация ему не потребовалась.

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