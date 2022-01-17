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Происшествия17 января 2022 4:45

В Коми в пожаре сгорели заживо четыре человека

Источник:kp.ru
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Фото: Ношуль l Прилузский район/Вконтакте

Фото: Ношуль l Прилузский район/Вконтакте

Накануне, 16 января, в селе Ношуль Прилузского района произошел смертельный пожар. Согласно опубликованной в социальных сетях информации, в огне погибли четыре человека. Об этом написали в группе «Ношуль l Прилузский район» Вконтакте.

– Сегодня в селе Ношуль случилась страшная трагедия: четыре человека погибли при пожаре частного деревянного дома по улице Колхозная, – следует из опубликованного сообщения.

Точная причина произошедшего неизвестна. Предварительно сообщается, что это несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности.

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